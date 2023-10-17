Вступит ли в войну Иран?

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ХАМАСу вынесен смертный приговор – именно так многие эксперты расценили последнее заявления президента США Джо Байдена. По его словам, государство Палестина должно существовать, однако палестинская исламистская группировка ХАМАС должна быть уничтожена. Боевиков ХАМАС Байден называл «жалкими трусами», которые прячутся за мирными жителями, и отметил: «Израиль преследует группу людей, которые участвовали в варварстве, которое имеет такие же последствия, как и холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать». Практически нет сомнений, что в Израиле слова Джо Байдена воспримут как «отмашку».

До последнего времени главной «гарантией безопасности» для ХАМАС была возможная реакция международной общественности. Тем более что после каждого хамасовского теракта или ракетной атаки разнообразные «розовые пони» дружно повисали на руках у израильтян. Но после чудовищной жестокости атаки ХАМАС на Израиль барометр общественного мнения сдвигается.

Другой вопрос, как на зачистку Газы отреагирует «мусульманская улица».

В прошлых войнах Израилю приходилось иметь дело с объединенными силами арабских стран. Но единый арабский фронт «треснул» уже в 1979 году, когда Израиль и Египет подписали Кэмп-Дэвидские соглашения. За последние годы Израилю удалось нормализовать отношения с целым рядом арабских и мусульманских государств. Да, многие из них осуждают Израиль за удары по Газе, но не настолько, чтобы вступить в войну. Египет закрывает переходы на границе с сектором Газа.

«Вне игры» даже палестинское руководство во главе с Махмудом Аббасом в Рамалле и весь Западный берег реки Иордан. Иордания вообще открыла свои аэродромы для американской авиации. Непримиримой позиции в отношении Израиля придерживается Иран и его сателлиты — Сирия, ливанская «Хезболлах», которая выступает на выборах единым блоком с местной ячейкой «Дашнакцутюн»… Конфликт, который привыкли именовать «арабо-израильским», превращается в «ирано-израильский».

Пока Иран ведет войну с Израилем силами своих «прокси». А Израиль бомбит аэропорты в Дамаске и Алеппо. Но раздираемая гражданской войной Сирия, на чьей территории уже присутствуют США, Турция, Россия – вряд ли самый опасный противник для Израиля, у которого уже есть опыт ракетных ударов по иранским целям на территории САР. В Ливане власти тоже стараются сдерживать «Хезболлах», чтобы не получить римейк израильской военной операции 1982 года.

Ну как поведёт себя сам Иран? Где уже предупредили, что сухопутная операция в Газе станет «красной линией»? Лучший для ИРИ вариант, если после этих заявлений Израиль остановится (или его остановят). А если нет? Особенно после последнего заявления Байдена? Одно дело – науськивать ХАМАС, понимая, что бомбить будут Газу, но не Тегеран. Но если вмешаться в конфликт – израильский ответ станет неминуемым. И – о ужас! – даже те арабские страны, которые сегодня возмущаются жестокостью ответных мер Израиля, спасать иранскую муллократию вряд ли будут. Две американские авианосные группировки поневоле заставляют Тегеран осторожничать. Конспирологические выкладки, что «коллективный Запад» вместе с Израилем только и ждут иранского вмешательства, чтобы «раскатать» не только ХАМАС, тем более.

Но иранские власти оказались заложниками собственных громких слов. Если операция начнется, а в Тегеране ограничатся заявлениями – местная теократия неминуемо потеряет лицо.

Наблюдать, как рушится инфраструктура ХАМАС – уже удовольствие ниже среднего. А тут ещё на кону реакция «прокси», которые вдруг увидят, что иранские заявления и гарантии — не более чем сотрясение воздуха. По сути дела, ответ на вопрос, вспыхнет ли в регионе большая война, более всего зависит сегодня от того, что предпочтут в Тегеране – «моральную капитуляцию» или «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» в переводе на фарси и арабский. А ещё от того, насколько адекватно в Тегеране оценивают риски большой войны.

Нурани, обозреватель