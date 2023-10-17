Нетаньяху заявил Путину о намерении Израиля уничтожить весь потенциал ХАМАС

80 Просмотров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о намерении своей страны продолжать военные действия до тех пор, пока движение ХАМАС не будет полностью обезврежено.

Об этом политик заявил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об итогах диалога сообщила газета Haaretz со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

По словам Нетаньяху, Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не перестанет быть угрозой.

«Бюро премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщило, что израильский лидер разговаривал в понедельник с Владимиром Путиным, сообщив российскому президенту, что Израиль не прекратит наступление в секторе Газа, пока не уничтожит военный и правительственный потенциал ХАМАС. Нетаньяху сказал Путину, что Израиль подвергся нападению со стороны подлых и жестоких убийц и ответил решительно и сплоченно, начав войну против ХАМАС», — сообщили в газете.