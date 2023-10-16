Нетаньяху провел первый разговор с лидером арабской страны после начала эскалации

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел 15 октября вечером телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила канцелярия главы правительства.

Это первый контакт Нетаньяху с лидером одной из арабских стран с момента обострения 7 октября ситуации вокруг сектора Газа.

«Вчера вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом. Лидеры обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения ХАМАС на граждан Израиля», – говорится в сообщении.