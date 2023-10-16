Амирбеков: Мы признаем, что это суверенная территория Армении

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Я искренне верю, что это должен быть конец войны, потому что наконец мы устранили главный камень преткновения на пути к миру. И этим камнем было продолжавшееся незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на нашей суверенной территории. Об этом сказал Би-би-си представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Амирбеков считает, что следующим шагом могут стать переговоры о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

«Главный вопрос в том, хватит ли у обеих сторон политической воли для решения этого вопроса мирным путем. Мы хотим такого решения так же сильно, как и продвижения по другим направлениям двусторонних переговоров. Я считаю, что чем скорее граница между нами будет согласована, тем лучше. Тем меньше будет вероятность того, что могут возобновиться какие-либо военные действия», — говорит Амирбеков.

Он также высказался по Зангезурскому коридору.

«Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Но нам важно знать, как другая сторона будет обеспечивать безопасность движения по коридору, — отмечает Амирбеков. — Нам нужны надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахчыван или обратно».

По словам Амирбекова, Баку готов к переговорам, но если Армения предпочтет затягивать процесс, то Азербайджан готов проложить маршрут по территории Ирана.