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Tasnim: ХАМАС четыре года готовился к нападению на Израиль

Tasnim: ХАМАС четыре года готовился к нападению на Израиль

Радикальное палестинское движение ХАМАС на протяжении четырех лет отрабатывало операцию «Наводнение Аль-Акса» и нападение на Израиль. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Как отмечает агентство, атака ХАМАС на Израиль ознаменовала «начало новой эры» в противостоянии двух сторон, поскольку палестинские боевики показали высокую степень подготовленности, а также эффективность своей разведки. Это стало возможным благодаря тому, что с 2020 года ХАМАС ежегодно проводил учения, в ходе которых отрабатывал возможные сценарии нападения.

Tasnim отмечает, что представители движения всегда публично заявляли о проведении учений, проведение которых помогло им создать единый центр командования, отработать совместные действия различных подразделений, а также повысить боеготовность. Кроме того, бойцы отработали оперативную мобилизацию войск, ведение боевых действий в городских условиях, захват поселений и военных объектов противника, вторжение в прибрежные районы и десантные операции. Особое внимание боевики уделили тактике пресечения возможного вторжения Израиля в сектор Газа с использованием мин, танков, беспилотников, противоракетных средств и другого вооружения.

Агентство подчеркивает, что в этом году учения прошли всего за месяц до фактического нападения, при этом израильские власти не восприняли их всерьез и не изучили как следует стратегию ведения боя ХАМАС.

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