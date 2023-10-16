Азербайджан ставит точку в конфликте, но надо держать порох сухим

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Наверное, пройдет совсем немного времени, и школьники будут старательно заучивать историческую речь президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Ханкенди 15 октября 2023 года: «Дорогие соотечественники, стоять сегодня на этой площади – большое счастье, большая радость, источник гордости. Сегодня я с гордостью поднял Азербайджанский флаг и хочу еще раз сказать моему родному народу, что мы достойны этой Победы. Азербайджанский народ добился этой победы ценой своей крови и жизни. Флаг, который я поднял здесь сегодня, будет развеваться здесь вечно, и мы будем жить здесь вечно. Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!»

Азербайджан, одержав блестящую военную победу, восстановил суверенитет над всей своей международно признанной территорией. В конфликте, продолжавшемся 35 лет, поставлена точка, впрочем, скорее это восклицательный знак в предложении «Карабах – это Азербайджан!»

Наша страна, блестяще используя и военные, и дипломатические, и политические методы, стала первой на постсоветском пространстве, кому удалось восстановить свою территориальную целостность и не номинальный, а реальный суверенитет над ранее оккупированными территориями. Мы шли к этому историческому дню через горечь ранних девяностых, когда не сломались и не смирились с поражением, а провели трудную и болезненную «работу над ошибками», сделали выводы и начали работать. Выстроили с нуля новую государственность. Реализовали нефтегазовую стратегию. Создали сильную, высокопрофессиональную, современную армию. Провели продуманную и принципиальную дипломатическую подготовку, чего никто, похоже, не ждал от «бывшей южной республики», и не приняли на себя никаких обязательств ни по решению конфликта исключительно мирным путем, ни по будущему статусу Карабаха. Чтобы 8 ноября 2020 года поднять флаг над Шушой, а через три года, 15 октября 2023 года – над Ханкенди, Агдере, Аскераном, Ходжавендом и Ходжалы. На территории нашей страны не осталось «серых зон» и детонаторов напряженности. И самое главное, более не существует самого серьезного препятствия для заключения мирного договора с Арменией. И теперь выбор за Ереваном.

Армянский «болтающий класс» после кадров из Ханкенди находится в шоке. Столь красноречивой демонстрации краха притязаний на Карабах там просто не ждали. Официальный Ереван держит паузу – в том числе и потому, что там не очень понимают, как реагировать. Но теперь именно Армении предстоит принимать кардинальные решения.

Конечно, есть шансы, что в Армении сделают выводы из своего военного поражения и приступят к настоящей работе над мирным договором. Но только шансы, которые, увы, не гарантии. А рискованных сценариев предостаточно.

Новым очагом напряженности может стать условная граница, тем более на фоне провокационных заявлений политиков из третьих стран. Уже сегодня предпринимаются попытки сколотить на территории Армении нечто вроде «хунты в изгнании». Горячие головы вроде Вовы Вартанова вообще обещают «партизанскую войну», то есть кампанию террора. Плюс ко всему Никол Пашинян подписал в Праге документы, где признал территориальную целостность нашей страны.

Но на практике и после этого Армения продолжала поддерживать хунту в Ханкенди и устраивала провокации на условной границе. Так что Еревану не привыкать одной рукой подписывать договорённости, а другой – их же нарушать. Не исключено, что после очередной подписи Пашиняна под признанием территориальной целостности Азербайджана конституционный суд Армении сошлется на конституцию, преамбулу к ней и объявит, будто бы решение о «миацуме» по-прежнему в силе.

Конечно, при сегодняшнем раскладе сил подобные игры дорого обойдутся прежде всего самой Армении. Тем более что её внешние покровители могут постараться «подгадить» Азербайджану где-нибудь в Европарламенте, но не станут спасать Армению от военного разгрома. Но нам в любом случае надо держать порох сухим.

Нурани, обозреватель