Шрёдер не намерен притворяться, что никогда не дружил с Путиным

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Бывший канцлер Германии (1998-2005) Герхард Шрёдер заявил, что не станет притворяться, что никогда не дружил с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью Süddeutschen Zeitung он отметил, что на это не повлияет его мнение, что российская «военная операция» в Украине является ошибкой или испортившиеся отношения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), в которой экс-канцлер состоит.

«Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы, — сказал Шрёдер. — Но они никогда не должны заменять собой представительство интересов соответствующей страны».

«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — добавил он.