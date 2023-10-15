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Саудовский кронпринц в беседе с Блинкеном выступил за снятие блокады Газы

Саудовский кронпринц в беседе с Блинкеном выступил за снятие блокады Газы

Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде призвал снять блокаду с сектора Газа и заявил, что королевство стремится остановить эскалацию палестино-израильского конфликта.

Как следует из заявления, текст которого распространило Саудовское агентство печати, в ходе переговоров с Блинкеном саудовский кронпринц «указал на необходимость поиска путей прекращения военных операций, унесших жизни невинных людей, подчеркнув стремление королевства активизировать взаимодействие [между заинтересованными сторонами] и работать над деэскалацией ситуации». Он также заявил о необходимости «уважать международное гуманитарное право, включая снятие блокады с Газы, и работать над созданием условий для возвращения стабильности и восстановления мирного процесса с соблюдением законных прав палестинцев».

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