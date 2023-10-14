Турецкая BOTAŞ опровергла сообщения о миллиардном долге перед РФ

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Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге страны перед Россией в $27,5 млрд и переговорах о его реструктуризации.

Об этом говорится в заявлении госкомпании в соцсети Х.

«В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга», – говорится в заявлении.

В компании призвали общественность не доверять таким необоснованным утверждениям, «которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда».