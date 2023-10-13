Сенатору США Менендесу и его жене-армянке предъявлены новые обвинения

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Армянский лоббист Менендес, ранее обвинявшийся в трех федеральных преступлениях, теперь вместе со своей женой Надин Арсланян и бизнесменом из Нью-Джерси Ваэлем Ханой обвиняется в сговоре с целью выполнения государственным служащим функций иностранного агента.

В обновленном обвинительном заключении утверждается, что с января 2018 г. по июнь 2022 г. эта троица «умышленно и сознательно» вступила в сговор с целью заставить Менендеса действовать в качестве иностранного принципала египетского правительства и официальных лиц.