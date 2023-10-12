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Власти США приступят к вывозу сограждан из Израиля (видео)

Власти США приступят к вывозу сограждан из Израиля (видео)

Администрация США с 13 октября начнет вывозить чартерными рейсами в Европу желающих покинуть Израиль граждан Соединенных Штатов. Об этом 12 октября на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что президент США Джо Байден поручил обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль.

«Так что с завтрашнего дня правительство США организует чартерные рейсы, чтобы обеспечить вывоз из Израиля в Европу», — указал Кирби.

По его словам, на данный момент некоторые детали этого вопроса еще прорабатываются.

Кроме того, Кирби заявил, что США не исключают никаких вариантов освобождения заложников из числа американцев, захваченных палестинским исламистским движением ХАМАС.

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