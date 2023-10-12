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Пашинян принял Тойво Клаара

Пашинян принял Тойво Клаара

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, сообщают армянские СМИ.

Во встрече также принял участие глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос. Были обсуждены вопросы, связанные с процессом регулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнута важность его непрерывности.

Была затронута гуманитарная ситуация в Карабахе в связи с перемещением, как утверждает армянская сторона, более 100 тысяч армян.

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