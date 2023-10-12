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Госслужба спецсвязи и информационной безопасности и MEDİA распространили совместное заявление

Госслужба спецсвязи и информационной безопасности и MEDİA распространили совместное заявление

С поддельных аккаунтов в ряде сегментов социальных сетей распространилось видеообращение, якобы адресованное азербайджанскому народу от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом говорится в заявлении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Агентства по развитию медиа.

«Заявляем, что упомянутое видеообращение создано с использованием технологий «deepfake» и не соответствует действительности. Призываем людей доверять только информации, предоставленной официальными источниками, напоминаем, что официальный сайт президента Азербайджанской Республики и аккаунты в социальных сетях, как авторитетные источники информации, постоянно активны и оперативно освещают деятельность главы государства. Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, бдительность в условиях, когда кампании, основанные на ложной информации, набирают обороты на глобальном уровне. Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении упомянутого фальшивого видеообращения и его источника», – отмечается в заявлении.

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