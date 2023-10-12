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Письмо Байрамова Гутерришу распространено в качестве документа ООН

Письмо Байрамова Гутерришу распространено в качестве документа ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу 27 сентября 2023 года о результатах антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе Азербайджана, о разоружении армянских вооруженных сил, продолжающих свою незаконную деятельность на территориях, а также дополнительная информация с фотографиями оружия и боеприпасов, сданных в рамках процесса разоружения, распространены в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в письме дана информация о результатах антитеррористических мер локального характера, проведенных Азербайджаном на своей суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом, с целью положить конец незаконному присутствию армянских вооруженных сил, создающих угрозу территориальной целостности и суверенитету нашей страны в Карабахском регионе Азербайджана. В этом контексте была представлена информация о процессе разоружения армянских вооруженных сил, демобилизации и усилиях по реинтеграции, проводимых нашей страной.

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