Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей

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Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что ЦАХАЛ может подтвердить ранее появившиеся сообщения о том, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей.

В видеозаписи в Twitter, Конкрикус говорит, что ЦАХАЛУ потребовалось некоторое время, чтобы «по-настоящему осознать и подтвердить это сообщение». «Было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт», — сказал Конкрикус. Он не уточнил количество тех, кого обезглавили.

По последним официальным данным, в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября погибли,1300 человек, около 3300 жителей получили ранения.