В первом полугодии 2024 года начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС |
Остин раскрыл сроки поставок F-16 Украине |
Баку осудил претензии главы МИД Франции |
СМИ: Начало полноценной наземной операции в Газе неизбежно (видео) |
Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении |
Ракеты, боеприпасы и многое другое. США предоставили Киеву военную помощь на $200 млн |
Еще один уроженец Азербайджана погиб, защищая Израиль |
Посольство Азербайджана предупредило сограждан в Израиле |
У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым |
Главное Мир

Украина назвала самого «проблемного» для ВСУ российского генерала

Украина назвала самого «проблемного» для ВСУ российского генерала

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что начальник пятой службы Федеральной службы безопасности РФ Сергей Беседа является «очень проблемным» для Украины.

Как сообщил Буданов в интервью УП, этот генерал всегда приносил проблемы Украине и является «очень проблемным человеком».

«Много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит», – сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что в начале большой войны Беседу отстранили от должности на некоторое время, но потом «все наладилось».

«Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активные операции на территории Украины», – заявил он.

Буданов уточнил, что ФСБ сосредоточена на работе с гражданскими бизнесменами, политиками и тому подобное. На вопрос о том, пытаются ли россияне сейчас вербовать украинских чиновников, Буданов ответил, что с этим необходимо обращаться в СБУ.

Служба оперативной информации и международных связей (неофициальное название пятая служба) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в частности с американскими ведомствами. Функции внешней разведки выполняет Департамент оперативной информации, который отвечал за предоставление диктатору Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

Теги:
Из этой рубрики
Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей
Мир

Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей

2023/10/12, 12:37
Сбежавшие из Карабаха армяне сбежали и из Армении
Мир

Сбежавшие из Карабаха армяне сбежали и из Армении

2023/10/12, 12:24
Украина назвала самого «проблемного» для ВСУ российского генерала
Мир

Украина назвала самого «проблемного» для ВСУ российского генерала

2023/10/12, 12:13
Раиси заявил, что "наглость и бесстыдство" Израиля перешли все границы
Мир

Раиси заявил, что «наглость и бесстыдство» Израиля перешли все границы

2023/10/12, 11:50
Блинкен прибыл в Израиль
Мир

Блинкен прибыл в Израиль

2023/10/12, 11:41
Израиль: Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен
Мир

Израиль: Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен

2023/10/12, 11:30
Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике
Мир

Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике

2023/10/12, 11:17
Армения: у плюющей в колодец новые проблемы
Мир

Армения: у плюющей в колодец новые проблемы

2023/10/12, 11:14
Россия передаст Азербайджану списки нежелательных НПО и иноагентов
Мир

Россия передаст Азербайджану списки нежелательных НПО и иноагентов

2023/10/12, 10:56