В первом полугодии 2024 года начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС |
Остин раскрыл сроки поставок F-16 Украине |
Баку осудил претензии главы МИД Франции |
СМИ: Начало полноценной наземной операции в Газе неизбежно (видео) |
Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении |
Ракеты, боеприпасы и многое другое. США предоставили Киеву военную помощь на $200 млн |
Еще один уроженец Азербайджана погиб, защищая Израиль |
Посольство Азербайджана предупредило сограждан в Израиле |
У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым |
Главное Мир

Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике

Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз остался недоволен нейтральной позицией Пекина в российско-украинском конфликте. В беседе с SCMP он сравнил Россию с лисой, входящей в курятник, а Китай — с человеком, который смотрит на происходящее со стороны.

Как сохранить нейтралитет между агрессором и страной, в которую он вторгся? Быть нейтральным в таком случае — это все равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать результата, — сказал Боррель.

Глава Евродипломатии подчеркнул, что участие Китая в мирной конференции, которую власти Саудовской Аравии организовывали в августе, является «хорошим шагом», однако он считает, что Пекин мог сделать гораздо больше для установления мира между Москвой и Киевом. По его словам, необходимо проделать большую работу, чтобы убедить Украину в том, что КНР выступает не на стороне России.

Теги:
Из этой рубрики
Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей
Мир

Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей

2023/10/12, 12:37
Сбежавшие из Карабаха армяне сбежали и из Армении
Мир

Сбежавшие из Карабаха армяне сбежали и из Армении

2023/10/12, 12:24
Украина назвала самого «проблемного» для ВСУ российского генерала
Мир

Украина назвала самого «проблемного» для ВСУ российского генерала

2023/10/12, 12:13
Раиси заявил, что "наглость и бесстыдство" Израиля перешли все границы
Мир

Раиси заявил, что «наглость и бесстыдство» Израиля перешли все границы

2023/10/12, 11:50
Блинкен прибыл в Израиль
Мир

Блинкен прибыл в Израиль

2023/10/12, 11:41
Израиль: Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен
Мир

Израиль: Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен

2023/10/12, 11:30
Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике
Мир

Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике

2023/10/12, 11:17
Армения: у плюющей в колодец новые проблемы
Мир

Армения: у плюющей в колодец новые проблемы

2023/10/12, 11:14
Россия передаст Азербайджану списки нежелательных НПО и иноагентов
Мир

Россия передаст Азербайджану списки нежелательных НПО и иноагентов

2023/10/12, 10:56