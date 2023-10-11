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Израиль сформировал правительство национального единства

Израиль сформировал правительство национального единства

В Израиле сформировано правительство национального единства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил лидеров оппозиции сформировать в стране правительство национального единства, сообщает Jerusalem Post.

Сегодня днем после встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху и лидера Национального единства Бенни Ганца в штабе израильской армии в Тель-Авиве было объявлено о создании чрезвычайного правительства.

После полуторачасовой встречи официальные лица, представляющие партии «Ликуд» и «Национальное единство», продолжили дискуссию для уточнения деталей.

В рамках соглашения Ганц и его коллега Гади Айзенкот будут приведены к присяге в качестве министров и войдут в состав военного кабинета вместе с Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.

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