Израиль сформировал правительство национального единства

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В Израиле сформировано правительство национального единства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил лидеров оппозиции сформировать в стране правительство национального единства, сообщает Jerusalem Post.

Сегодня днем после встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху и лидера Национального единства Бенни Ганца в штабе израильской армии в Тель-Авиве было объявлено о создании чрезвычайного правительства.

После полуторачасовой встречи официальные лица, представляющие партии «Ликуд» и «Национальное единство», продолжили дискуссию для уточнения деталей.

В рамках соглашения Ганц и его коллега Гади Айзенкот будут приведены к присяге в качестве министров и войдут в состав военного кабинета вместе с Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.