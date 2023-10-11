Азербайджан проявляет интерес к газовому хабу в Турции, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан проявляет интерес к газовому хабу в Турции.

Россия не видит больших проблем в создании площадки, так как и Турция, и РФ заинтересованы в этом проекте, сказал Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Турция заинтересована, мы тоже, говорили с Азербайджаном, он тоже проявляет интерес. Потом, по мере того, как работа наладится, а я надеюсь, оно так и будет, рассчитываем, что другие заинтересованные страны тоже будут подключатся», – сказал президент.

Проект газового хаба в Турции на первом этапе подразумевает прежде всего создание электронной площадки торговли газом в Европу. В этом проекте заинтересованы все, кто в Европе хочет приобретать российские ресурсы, отметил Путин.

«Здесь речь прежде всего о создании электронной площадки торговли газом на Европейский континент. В этом заинтересованы все – и наши турецкие друзья, и мы заинтересованы, и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте. Такие есть, мы же поставляем сегодня газ туда через Турцию. У нас два маршрута – «Турецкий поток» и «Голубой поток», работают эффективно, полностью заполнены. В принципе, есть у нас идеи расширить эти возможности. Но, повторяю, на первом этапе – создание электронной торговой площадки», – сказал президент.