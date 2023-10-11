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«Мы за создание Палестинского государства»: Путин о войне Израиля и ХАМАС

"Мы за создание Палестинского государства": Путин о войне Израиля и ХАМАС

На протяжении десятилетий конфликт на Ближнем Востоке воспринимается как большая несправедливостью. Потому что, изначально, когда создавали государство Израиль, договорились создать и государство Палестина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Израиль создан, а Палестина не состоялась. Территория, которая считается палестинской, занята Израилем, в том числе с помощью военной силы.

Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли этими механизмами. И в последние годы ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности местного населения — по сути подменить этим решения фундаментальных проблем», — сказал он. То что происходит — это ужасное ожесточение с обеих сторон, очень большое. Нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму потери гражданского населения. Если уж мужчины решили бороться, то пусть борются между собой. Детей оставьте в покое», – сказал президент РФ.

«Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание Палестинского государства», – добавил он.

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