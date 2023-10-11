МИД Азербайджана ответил Пашиняну: Карты 1975 года не существует

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Некоторые обвинения, выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе интервью Первому каналу 10 октября, явно показывают, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженной интерпретации.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу обвинений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе интервью Первому каналу.

«Хотим напомнить армянской стороне, утверждающей, что причиной якобы отказа Азербайджана от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде является препятствование Азербайджаном миру, что с декабря прошлого года Армения без всякой причины уклоняется от участия в различных платформах. В отличие от Армении, Азербайджан всем известен как главный инициатор в вопросе мирных принципов, мирного договора, открытия коммуникаций, демаркации, по которым Армения долгое время не выражала мнения, и Азербайджан всегда уважительно относился к усилиям каждого посредника на всех платформах», – говорится в комментарии МИД.

«Неизбежно то, что армянская сторона, не выполняющая на протяжении последних трех лет обязательства в рамках трехстороннего соглашения, в таких сферах, как организация беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, гарантии безопасности в этом направлении, обеспечение строительства новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику, своей неконструктивной позицией в очередной раз запомнится политикой самоизоляции. Достигнутая договоренность о строительстве автомобильной и железной дороги, которая обеспечит доступ основной части Азербайджана к Нахчыванской Автономной Республике через территорию Исламской Республики Иран, еще раз показывает, что, в отличие от Армении, Азербайджан постоянно, используя альтернативные пути, вносит позитивный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе», – говорится в комментарии МИД.

Что касается вопроса делимитации границы, в МИД Азербайджана, удивлены, тем, что премьер-министр Армении вновь обращается к этим вопросам в условиях отсутствия практики уважения к территориальной целостности и делимитации какими-то квадратными километрами или определения ее на основе карты, не утвержденной обеими сторонами.

Отмечено, что «во времена бывшего СССР в разные периоды для нашего региона был составлен ряд карт, и известно, что отнюдь не все эти карты основывались на юридических документах, подтверждающих их достоверность»: «Что касается карты 1975 года, на которую ссылается Армения, то хотелось бы отметить, что такой карты не существует, а 1973-1986 годах в разное время было подготовлено несколько карт. В целом, согласно опыту, процесс делимитации осуществляется не только на основании карт. А для того, чтобы на эти карты можно было ссылаться, они должны основываться на международно-правовых документах, в том числе должны утверждаться в той или иной форме обеими странами. Из-за своих территориальных претензий Армения до сих пор не делимитировала свои границы ни с одним из ее соседей, а утверждение о том, что делимитация должна проводиться только на основании одной карты, как утверждает Армения, не поддается никакой логике».

Отмечается, что Азербайджан, неоднократно заявлявший о больших возможностях для мира в регионе после того, как 20 сентября территории нашей страны были очищены от остатков армянских вооруженных сил и созданного Арменией сепаратистского режима, также ожидает от Армении воздержания от вмешательства и территориальных претензий к нашей стране и другим соседям.

В комментарии МИД подчеркивается, что утверждения Армении о том, что якобы Азербайджан оккупировал какие-то армянские села является абсолютной ложью: «Этим она хочет оправдать оккупацию 8 азербайджанских сел. Армения, вопреки всем нормам и принципам международного права, а также в нарушение международного гуманитарного права, оккупировала 8 сел Азербайджана и совершила там массовые расправы над населением».