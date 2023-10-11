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Вслед за Боно в Баку прилетел Клаар

Вслед за Боно в Баку прилетел Клаар

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клаара.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, вопросах нормализации отношений между двумя странами, последней ситуации в регионе, а также шагах, предпринимаемых по реинтеграции местного армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в положительном исходе встреч по мирной повестке, проведенных при посредничестве международных партнеров, в том числе ЕС, и что спустя 30 лет возникла историческая возможность для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Вчера в Баку находился главный советник Госдепа по переговорам на Кавказе Луи Боно.

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