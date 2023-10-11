«Азербайджанские железные дороги» будут готовить женщин-машинистов

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ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) впервые дало старт подготовке женщин-машинистов.

В рамках подготовительного процесса студентки женского пола, обучающиеся в Бакинском государственном центре профессионального образования по железной дороге и метрополитену по специальности «дежурный по станции», пройдут специальное обучение в АЖД. После обучения успешно сдавшие экзамен получат право на управление железнодорожным транспортом.

Предполагается, что студенток первоначально привлекут к производственной практике.