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В ХАМАС заявили, что напали на Израиль в ответ на готовившуюся операцию

В ХАМАС заявили, что напали на Израиль в ответ на готовившуюся операцию

Боевики движения ХАМАС совершили нападение на Израиль в ответ на готовившуюся операцию израильских военных. С таким утверждением выступил член политбюро движения Махмуд Мердави в интервью турецкой газете Aydınlık.

«Согласно разведданным, полученным сопротивлением, Израиль уже готовился к операции. Сначала будут организованы убийства лидеров сопротивления, а затем будут проведены операции в Газе и различных регионах. В ответ на все это и была начата данная операция. Конечная цель сопротивления в этой операции – обеспечить палестинскому народу свободную жизнь, а нашему народу – достойную жизнь», – заявил он.

По словам Мердави, Израиль игнорирует палестинский народ.

«Пока это будет продолжаться, эти операции и наше сопротивление будут продолжаться. Мы не остановимся, пока не добьемся своих прав под гарантии международного права. События, связанные с операцией, продолжаются и сейчас. В целом наши конечные цели и задачи фактически являются теми причинами, которые привели к началу операции. Операция продолжается», – добавил он.

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