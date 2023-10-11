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Какие факторы помешали израильским спецслужбам остановить атаку ХАМАС?

Какие факторы помешали израильским спецслужбам остановить атаку ХАМАС?

Военные и шпионские службы Израиля считаются одними из лучших в мире, но в субботу провалы в оперативной и разведывательной работе привели к самому серьезному за последние полвека прорыву израильской обороны, пишет газета The New York Times.

По словам четырех высокопоставленных сотрудников израильских спецслужб, говоривших на условиях анонимности, вторжение ХАМАС в Израиль стало возможным из-за ряда промахов в обеспечении безопасности, допущенных израильской разведкой и военными.

Среди них источники газеты назвали:

– Неспособность разведки отслеживать ключевые каналы связи, используемые боевиками ХАМАС;

– Чрезмерная зависимость от оборудования для наблюдения за границами, которое боевикам ХАМАС удалось вывести из строя

– Сосредоточение командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена на начальном этапе вторжения, и это не позволило поддерживать связь с остальными вооруженными силами;

– Готовность «принять за чистую монету» утверждения военных руководителей сектора Газа, сделанные во время частных телефонных разговоров, о том, что они не готовятся к бою. Боевики ХАМАС знали, что эти каналы прослушивались Израилем.

Когда на прошлой неделе представители израильской разведки проводили брифинг для руководителей служб безопасности о наиболее актуальных угрозах обороноспособности страны, они сосредоточили внимание на опасности, которую представляют ливанские боевики на северной границе Израиля, а вызов, исходящий от ХАМАС, практически не упоминался, пишет New York Times.

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