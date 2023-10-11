Зеленский заявил, что пойдет на второй президентский срок при одном условии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после окончания войны. Но если выборы состоятся во время войны, то будет баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил в интервью Digi24.

«Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны», – ответил Зеленский.

При этом президент не назвал точный срок окончания войны, но подчеркнул, что Украина находится «на последней стадии».

«Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой», – заявил Зеленский.