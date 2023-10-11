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Зеленский заявил, что пойдет на второй президентский срок при одном условии

Зеленский заявил, что пойдет на второй президентский срок при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после окончания войны. Но если выборы состоятся во время войны, то будет баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил в интервью Digi24.

«Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны», – ответил Зеленский.

При этом президент не назвал точный срок окончания войны, но подчеркнул, что Украина находится «на последней стадии».

«Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой», – заявил Зеленский.

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