Зеленский опасается уменьшения поддержки Украины из-за Израиля

Украинский президент Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к войне в Украине может уменьшиться.
Об этом Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу France 2.
По его словам, внимание «мирового сообщества» может снизиться.
Зеленский подчеркнул, что если помощь Украине прервется, то время будет играть на стороне России, а ослабление внимание будет иметь последствия. При этом украинский президент надеется на то, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.