Зеленский опасается уменьшения поддержки Украины из-за Израиля

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Украинский президент Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к войне в Украине может уменьшиться.

Об этом Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу France 2.

По его словам, внимание «мирового сообщества» может снизиться.

Зеленский подчеркнул, что если помощь Украине прервется, то время будет играть на стороне России, а ослабление внимание будет иметь последствия. При этом украинский президент надеется на то, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.