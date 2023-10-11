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Актриса Галь Гадот может пополнить ряды армии Израиля

Актриса Галь Гадот может пополнить ряды армии Израиля

Актрису Галь Гадот, которая призвала мир не «сидеть сложа руки» ввиду войны в Израиле и Палестине, могут призвать в армию. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, исполнительница роли Чудо-женщины более десяти лет назад служила в Армии обороны Израиля в качестве боевого инструктора, именно это заставило некоторых задуматься над тем, могут ли ее призвать воевать в войне с ХАМАС.

Отмечается, что два года службы в армии являются обязательными для израильтян, а сама звезда экранов ранее сообщала, что служба помогла ей научиться дисциплине и навыкам работы в команде, которые она теперь применяет в киноискусстве.

Все граждане Израиля подлежат призыву на военную службу, поскольку страна приблизилась к тому, что эксперты назвали наихудшим конфликтом между Израилем и Палестиной за последние десятилетия.

Около 300 тысяч израильских резервистов уже призваны присоединиться к силам ЦАХАЛа.

Пока неизвестно, была ли призвана звезда в качестве резервиста.

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