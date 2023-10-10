Актриса и модель Галь Гадот выразила поддержку израильтянам

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Израильская актриса и модель Галь Гадот в своем Instagram выразила поддержку своим соотечественникам.

В частности, звезда экрана, родившаяся в Петах-Тикве, поделилась со своими поклонниками, что в результате атаки боевиков ХАМАС по меньшей мере 200 израильтян убиты, еще десятки женщин, детей и стариков содержатся в плену в Газе.

Кроме того, артистка отметила, что по Израилю выпустили более трех тысяч ракет, добавив, что тяжелые боевые действия все еще продолжаются.

«Миру не подобает отсиживаться в сторонке, когда происходят такие ужасные террористические акты», – подчеркнула Галь Гадот.