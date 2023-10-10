Лотерейный билет принес в России Азеру Мусаеву 100 млн рублей

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Азер Мусаев из Сочи Краснодарского края стал самым везучим участником государственных моментальных лотерей в России. В сентябре 2023 года он зашел за компанию с другом в фирменный магазин «Столото» в городе Сочи и впервые в жизни приобрел билеты моментальной лотереи, сообщает timelottery.ru.

Прямо на месте мужчина стер защитный слой и узнал, что выиграл рекордный суперприз в размере 100000000 рублей. Счастливым для Азера стал билет с дизайном «Миллионер», который стоил участнику 500 рублей.

«Я выбрал сначала два билета. Они оказались без выигрыша. Купил третий и думаю: «Дай, напоследок, попробую». Начал стирать монеткой игровое поле. В верхней строчке увидел 5 миллионов. Обрадовался, дальше не стал проверять и решил, что выиграл эту сумму. Когда протянул билет продавцу, и она проверила его, выяснилось, что я крупно ошибся в меньшую сторону и на самом деле выиграл 100 миллионов. Честно говоря, поверилось не сразу», – рассказал мужчина.

У мужчины, которые долгие годы работает строителем, большая семья. Суперприз поможет ему поддержать материально своих близких. Также уроженец Азербайджана планирует обустроить жилье и обновить автомобиль. А еще мечтает устроить пышную свадьбу своему сыну.