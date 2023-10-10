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Усубов обсудил с Патрушевым вопросы региональной безопасности

Усубов обсудил с Патрушевым вопросы региональной безопасности

Вопросы безопасности на Южном Кавказе обсудили на встрече в Баку секретарь Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов и его российский коллега Николай Патрушев, сообщила пресс-служба СБ РФ.

«Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества России и Азербайджана в сфере глобальной и региональной безопасности, в том числе на Южном Кавказе», – говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, Патрушев и Усубов уделили отдельное внимание перспективам взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и Азербайджана.

«Затронуты темы развития торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного диалога», – говорится в сообщении СБ РФ.

Патрушев и Усубов подвели итоги состоявшихся в Баку во вторник российско-азербайджанских консультаций по вопросам безопасности с участием представителей аппаратов советов безопасности, министерств и ведомств двух стран.

«В завершении переговоров стороны подчеркнули, что отношения России и Азербайджана основываются на вековых традициях дружбы, общей истории и культуре. Собеседники подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества во всех сферах во исполнение декларации о союзническом взаимодействии, подписанной главами государств В.Путиным и И.Алиевым 22 февраля 2022 года в Москве», – говорится в сообщении пресс-службы.

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