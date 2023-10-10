Украина отбила вражеские атаки на пяти направлениях

98 Просмотров

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер вторника, 10 октября.

«В течение суток произошло 75 боевых столкновений. Российская федерация нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области. Кроме этого, сегодня ночью россияне атаковали южные регионы нашего государства 36 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских «шахедов». Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», – говорится в вечерней сводке.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Россия активно применяла авиацию для ударов по позициям украинских войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области).

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

«На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций», – сообщают в Генштабе.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области, на Запорожском направлении отражены атаки в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят вражеским войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинцами был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

Напомним, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.