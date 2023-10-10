Ильхам Алиев: Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для всех стран ОЭС

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Азербайджан также является надежной транзитной страной, и наша транспортно-логистическая инфраструктура открыта для всех стран ОЭС.

Об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.

«Учитывая растущую потребность в грузоперевозках по маршруту Восток-Запад, мы наметили увеличить объем грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, с 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Кроме того, с Исламской Республикой Иран достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дорог, которые создадут возможность выхода в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию этой страны. В то же время Азербайджан активно работает над дальнейшим расширением пропускной способности транспортного коридора Север-Юг», – подчеркнул глава государства.