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Среди погибших и раненых в Израиле много выходцев из Азербайджана

Среди погибших и раненых в Израиле много выходцев из Азербайджана

Среди погибших и раненых в израильском городе Сдерот много выходцев из Азербайджана, сообщил представитель Азербайджанского дома в Израиле, председатель общины горских евреев в городе Акко Нехемия Ширин-Михаэли.

Массированный ракетный удар ХАМАС также пришелся на город Сдерот, в котором проживают 25 138 человек. По данным представителя диаспоры, треть его жителей, а это примерно 8 тыс. человек, являются горскими евреями. Среди них немало выходцев из Азербайджана и Дагестана, сказал председатель общины.

«Среди погибших много горских евреев, в том числе переехавших из Азербайджана. Помимо военнослужащих, погибли женщины, дети и даже целые семьи. Я сейчас нахожусь на севере Израиля, но технологии позволяют отслеживать ситуацию», – сообщил Нехемия Ширин-Михаэли, которого цитирует «Спутник».

Часть жителей успела укрыться в бомбоубежищах. Многие дома имеют подвалами, однако не у всех была возможность спрятаться. С момента пуска ракеты и до того момента, как она нанесет удар по цели, есть всего 15 секунд, чтобы человек смог среагировать.

Система «Железный купол» не способна отразить все удары, 90-95% ракет уничтожается прямо в воздухе, однако некоторые из них попадают в дома. Одна из таких ракет полностью разнесла дом одного из горских евреев, сказал Ширин-Михаэли.

По его словам, те палестинцы, которые живут рядом с ними, не имеют ничего общего с исламом и религией. Весь мир стал свидетелем учиненных ими зверств.

«Они зарезали 90-летнюю старуху, насиловали женщин и детей! Я не знаю, что еще сказать. Мы, народ Израиля, на протяжении тысячелетий пережили немало страшных дней, и это один из них. Мы соберемся и ответим», – сказал собеседник.

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