Среди погибших и раненых в Израиле много выходцев из Азербайджана |
Суд отклонил жалобу Варданяна и оставил его под арестом |
Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом «изменит Ближний Восток» |
Министр обороны Израиля приказал полностью заблокировать сектор Газа |
ЦАХАЛ вернул полный контроль над территорией Израиля, захваченной боевиками ХАМАС |
Нелёгкий для Мишеля разговор |
Москва осуждает визит супруги Пашиняна в Киев |
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео) |
Посол Азербайджана: Мне и моей семье, как тысячам израильтян, приходится часами находиться в укрытии |
Главное Мир

Евросоюз полностью остановил финансирование Палестины

Евросоюз полностью остановил финансирование Палестины

Будучи крупнейшим донором палестинцев, Еврокомиссия ставит на пересмотр весь свой портфель средств на развитие общей суммой 691 млн евро, сообщил сегодня еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

«Все выплаты немедленно приостанавливаются. Все проекты поставлены на пересмотр. Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены до дальнейшего уведомления», — сообщил он.

«Сейчас необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравило умы слишком многих людей. Нам нужны действия, и они нужны нам сейчас», — добавил Вархели.

Теги:
Из этой рубрики
Эстония внесла Армению в список «опасных» стран
Мир

Эстония внесла Армению в список «опасных» стран

2023/10/09, 17:45
Саакашвили не сомневается, что за войной в Израиле стоит Россия
Мир

Саакашвили не сомневается, что за войной в Израиле стоит Россия

2023/10/09, 17:31
Евросоюз полностью остановил финансирование Палестины
Мир

Евросоюз полностью остановил финансирование Палестины

2023/10/09, 17:29
Израиль нейтрализовал боевиков, проникших из Ливана
Мир

Израиль нейтрализовал боевиков, проникших из Ливана

2023/10/09, 17:20
Папуашвили: Грузия может стать посредником между Арменией и Азербайджаном
Мир

Папуашвили: Грузия может стать посредником между Арменией и Азербайджаном

2023/10/09, 17:08
Израиль увеличил интенсивность нанесения ударов по сектору Газа (видео)
Мир

Израиль увеличил интенсивность нанесения ударов по сектору Газа (видео)

2023/10/09, 16:55
Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом "изменит Ближний Восток"
Мир

Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом «изменит Ближний Восток»

2023/10/09, 16:39
На территорию Израиля проникли подозреваемые из Ливана
Мир

На территорию Израиля проникли подозреваемые из Ливана

2023/10/09, 16:34
Война по форме, теракт по содержанию
Мир

Война по форме, теракт по содержанию

2023/10/09, 16:23