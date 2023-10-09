Евросоюз полностью остановил финансирование Палестины

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Будучи крупнейшим донором палестинцев, Еврокомиссия ставит на пересмотр весь свой портфель средств на развитие общей суммой 691 млн евро, сообщил сегодня еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

«Все выплаты немедленно приостанавливаются. Все проекты поставлены на пересмотр. Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены до дальнейшего уведомления», — сообщил он.

«Сейчас необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравило умы слишком многих людей. Нам нужны действия, и они нужны нам сейчас», — добавил Вархели.