Житель Гобу выращивал у себя во дворе коноплю (видео)

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Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 35 килограммов наркотических средств.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что операция была проведена в поселке Гобу Абшеронского района.

В отделение полиции поселка Гобу поступила информация о том, что ранее судимый Арафат Исмаилов (1983 г.р.) выращивал коноплю во дворе своего дома с целью сбыта.

В ходе осмотра было обнаружено и изъято 7 кг марихуаны, а также 68 кустов конопли общим весом 28 кг.

Материалы дела переданы в следственный отдел Абшеронского районного управления полиции.