Среди погибших и раненых в Израиле много выходцев из Азербайджана |
Суд отклонил жалобу Варданяна и оставил его под арестом |
Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом «изменит Ближний Восток» |
Министр обороны Израиля приказал полностью заблокировать сектор Газа |
ЦАХАЛ вернул полный контроль над территорией Израиля, захваченной боевиками ХАМАС |
Нелёгкий для Мишеля разговор |
Москва осуждает визит супруги Пашиняна в Киев |
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео) |
Посол Азербайджана: Мне и моей семье, как тысячам израильтян, приходится часами находиться в укрытии |
Главное Общество

Житель Гобу выращивал у себя во дворе коноплю (видео)

Житель Гобу выращивал у себя во дворе коноплю (видео)

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 35 килограммов наркотических средств.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что операция была проведена в поселке Гобу Абшеронского района.

В отделение полиции поселка Гобу поступила информация о том, что ранее судимый Арафат Исмаилов (1983 г.р.) выращивал коноплю во дворе своего дома с целью сбыта.

В ходе осмотра было обнаружено и изъято 7 кг марихуаны, а также 68 кустов конопли общим весом 28 кг.

Материалы дела переданы в следственный отдел Абшеронского районного управления полиции.

Теги:
Из этой рубрики
Среди погибших и раненых в Израиле много выходцев из Азербайджана
Общество

Среди погибших и раненых в Израиле много выходцев из Азербайджана

2023/10/09, 18:07
Суд отклонил жалобу Варданяна и оставил его под арестом
Общество

Суд отклонил жалобу Варданяна и оставил его под арестом

2023/10/09, 16:44
Житель Гобу выращивал у себя во дворе коноплю (видео)
Общество

Житель Гобу выращивал у себя во дворе коноплю (видео)

2023/10/09, 16:11
Пассажиры AZAL смогут без штрафа вернуть билеты в Израиль и в обратном направлении
Общество

Пассажиры AZAL смогут без штрафа вернуть билеты в Израиль и в обратном направлении

2023/10/09, 14:14
В Шушинском районе обнаружено 5 га конопли (видео)
Общество

В Шушинском районе обнаружено 5 га конопли (видео)

2023/10/09, 13:16
Министр анонсировал строительство в Агдаме Карабахского университета
Общество

Министр анонсировал строительство в Агдаме Карабахского университета

2023/10/09, 12:51
Зеленский посмертно наградил сражавшегося за Бахмут азербайджанца
Общество

Зеленский посмертно наградил сражавшегося за Бахмут азербайджанца

2023/10/09, 12:23
Азербайджан пока не будет эвакуировать своих граждан из Израиля
Общество

Азербайджан пока не будет эвакуировать своих граждан из Израиля

2023/10/09, 11:54
Приостановлена работа рентгеновского кабинета в еще одной бакинской поликлинике
Общество

Приостановлена работа рентгеновского кабинета в еще одной бакинской поликлинике

2023/10/09, 11:45