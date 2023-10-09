Работу аэропорта Гамбурга приостановили из-за сообщения о бомбе на борту рейса из Тегерана

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Работа международного аэропорта Гамбурга полностью приостановлена из-за поступившей угрозы о бомбе, заложенной на борту самолета, прибывшего из Тегерана.

Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По ее данным, лайнер приземлился в аэропорту. Сейчас его обыскивают сотрудники правоохранительных органов. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули самолет. Их багаж сейчас проверяют. Аэропорт с 14:40 (по бакинскому времени) не отправляет и не принимает рейсы. Как сообщает NDR, федеральная полиция оценивает угрозу, которая поступила ей по электронной почте, как серьезную.