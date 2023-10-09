Глава МИД Казахстана завтра посетит Шушу

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10 октября в Шуше пройдет 27-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в котором примет участие заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

Об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, основным вопросом повестки заседания будет подготовка к 16-му саммиту глав государств ОЭС, проведение которого планируется в ноябре 2023 года в Ташкенте (Узбекистан).

«В ходе заседания стороны обсудят пути развития сотрудничества между государствами-членами ОЭС в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, а также вопросы региональной и международной повестки», – добавил он.