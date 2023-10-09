ГУР: Россия готовит провокацию против Украины с помощью событий в Израиле

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российская сторона уже передала террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

«Следующим шагом должны стать обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда «разоблачительных публикаций» и «расследований» в западных СМИ», – говорится в сообщении в телеграм-канале ГУР.

Также разведчики называют имя перебежчика, который может принять участие в провокации – старший лейтенант пограничной службы Руслан Сыров.