В Шушинском районе обнаружено 5 га конопли (видео)

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В селе Гушчулар Шушинского района обнаружена очередная наркоплантация площадью в 5 гектар.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, после антитеррористических мероприятий против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе поступила информация об обнаружении в регионе плантаций, на которых массово выращивались наркосодержащие растения.

Наряду с Ходжалинским и Агдамским районами, сотрудники полиции выявили на одном из хозяйственных участков в Шушинском районе плантацию конопли площадью в 5 гектар. На плантации, которая функционировала под видом фермерского хозяйства, был проведен осмотр с участием специалистов. Было установлено, что кусты конопли на этой территории выращивались агротехническим способом.

Расследование продолжается.