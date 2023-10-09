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Главное Общество

В бакинском аэропорту обнаружено большое количество психотропного вещества (видео)

В бакинском аэропорту обнаружено большое количество психотропного вещества (видео)

В ходе досмотра посылки, отправляемой из Азербайджана в Новую Зеландию международной курьерской компанией, в Бакинском грузовом терминале Главного таможенного управления воздушного транспорта, в трех упаковках было обнаружено большое количество метамфетамина в количестве 1000,98 грамма, скрытые от таможенного контроля.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Главного таможенного комитета (ГТК), по факту в Главном оперативно-следственном управлении возбуждено уголовное дело по ст. 206.3.2 (контрабанда), 234.4.1, 234.4. 3 (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ) УК Азербайджана.

В ходе проведенного расследования установлено и привлечено к уголовной ответственности лицо, совершившее это преступление.
Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.

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