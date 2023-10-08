Эрдоган призвал обеспечить независимость Палестины

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber заявил, что восстановить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины.

По его словам, речь идёт об осуществлении резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.

«Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что палестинский вопрос необходимо решить на основе международного права и признания факта сосуществования двух стран.