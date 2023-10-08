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Эльгюн Ханоглан выиграл чемпионат ММА в Ташкенте (фото)

Эльгюн Ханоглан выиграл чемпионат ММА в Ташкенте (фото)

Азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханоглан, проживающий в США, выиграл чемпионат ММА (боевые искусства), проходивший в Ташкенте (Узбекистан).

На 35-м открытом бойцовском чемпионате (Open Fighting Championship-35) наш соотечественник победил украинского спортсмена Романа Майнича, уточняет «Репорт».

Отметим, что Э.Ханоглан является чемпионом мира и Европы по боевым искусствам Будо. Он проявляет активность в деятельности диаспоры в США. В 2023 году был избран председателем американо-азербайджанской ассоциации молодежи и спорта.

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