Лидер ХАМАС заявил, что «наступление распространится на Иерусалим»

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Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что начавшееся с Газы наступление распространится на Западный берег реки Иордан и Иерусалим:

«Это утро поражения и унижения для нашего врага, его солдат и поселенцев. Произошедшее свидетельствует о величии нашей подготовки. То, что произошло сегодня, говорит о слабости врага».

Он заявил, что ХАМАС «будет продолжать защищать палестинский народ в свете любой сионистской агрессии в ответ на сегодняшнюю операцию»:

«Мы без колебаний удивим Израиль тем, как мы ответим, так же, как мы удивили его во время первого удара. Израильские оккупанты движутся во всех направлениях и совершают набеги на наш палестинский народ здесь, в секторе Газа, но мы всегда будем оставаться на линии защиты нашего народа и наших святынь, и мы станем для них щитом и мечом».