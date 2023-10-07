Бразилия созовет экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Израиле

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Правительство Бразилии осудило серию взрывов и наземных атак, совершенных сегодня 7 октября, боевиками ХАМАС в Израиле. В связи с обострением ситуации правительство созывает Совбез ООН. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Бразилии.

«Правительство Бразилии осуждает серию взрывов и наземных атак, совершенных сегодня в Израиле из сектора Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 20 израильских граждан и более 500 получили ранения. Оно выражает соболезнования семьям погибших и выражает солидарность с народом Израиля» МИД.

По данным министерства, правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальное воздержание во избежание эскалации ситуации.

«Будучи главой Совета Безопасности ООН, Бразилия созовет экстренное заседание этого органа», – заявили в МИД.