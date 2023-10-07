В Азербайджане ожидается сильный ветер

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Завтра в Азербайджане ожидаются сильный ветер и ливни.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что с 8 по 9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах Азербайджана ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, а со второй половины дня 9 и до утра 10 октября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, местами до 30-35 м/с.

С 9 по 10 октября ожидаются осадки, местами интенсивные. Температура воздуха 10 октября составит 13-16° тепла.

В некоторых районах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Карабах и Восточный Зангезур, Центральное нагорье-Ширван, в Нахчыванской АР, Лянкяран-Астара) ожидаются интенсивные осадки, грозы, град, в горных районах возможен снег.

Температура воздуха понизится на 5-10°.