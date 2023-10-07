Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к согражданам

Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране азербайджанским гражданам.
Обращение опубликовано на странице посольства в социальной сети «X».
«Вниманию граждан Азербайджана, Армией обороны Израиля было объявлено военное положение. В связи с этим мы рекомендуем гражданам Азербайджана не совершать поездки внутри страны, соблюдать правила безопасности, проявлять осторожность, действовать в соответствии с инструкциями местных государственных структур», – отмечается в сообщении.
Azərbaycan Respublikasının İsrail Dövlətində Səfirliyinin fövqəladə hallar üçün əlaqə vasitəsi: +972 50 356 95 82
— Embassy of Azerbaijan to Israel (@AzEmbTelAviv) October 7, 2023