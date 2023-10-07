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Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к согражданам

Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к согражданам

Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране азербайджанским гражданам.

Обращение опубликовано на странице посольства в социальной сети «X».

«Вниманию граждан Азербайджана, Армией обороны Израиля было объявлено военное положение. В связи с этим мы рекомендуем гражданам Азербайджана не совершать поездки внутри страны, соблюдать правила безопасности, проявлять осторожность, действовать в соответствии с инструкциями местных государственных структур», – отмечается в сообщении.

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