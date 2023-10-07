Нетаньяху выразил уверенность в победе Израиля (видео)

Израиль оказался в состоянии войны, а не в формате военной операции. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. <…> И мы победим», — сказал он в соцсети Х. Премьер пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену» и сообщил, что распорядился зачистить от боевиков приграничные населенные пункты.
Глава правительства призвал граждан выполнять поручения армии и соответствующих структур.
אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023