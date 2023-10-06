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Главное Мир

Власти Казахстана могут запретить хиджабы и никабы

Власти Казахстана могут запретить хиджабы и никабы

Казахстан рассмотрит вопрос о запрете ношения хиджабов и никабов. О возможности запрета ношения религиозной одежды в общественных местах сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.

«Я вижу, что такая практика [запрета] во всем мире, поскольку это вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать. Опять-таки это будет изучаться совместно с обществом», – сказала Балаева.

Она отметила, что ведомство как уполномоченный орган будет работать над усилением работы и ужесточении законодательных норм в данном направлении. К работе также будут подключены теологи, представители общественности и эксперты.

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