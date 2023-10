Баку призвал мир заставить Армению выдать карты минных полей

Мины, установленные Арменией, продолжают убивать азербайджанцев.

Об этом говорится заявлении МИД Азербайджана в соцсети X.

Ведомство отмечает, что сегодня в результате взрыва мины в Тертере погиб еще один азербайджанец.

«После окончания 44-дневной войны число жертв мин достигло 330. Международное сообщество должно заставить Армению выдать карты минных полей», – отмечается в заявлении.

Armenia-planted landmines continue to claim lives of #Azerbaijan|is. Today, landmine explosion killed another 🇦🇿i civilian in Tartar.

Number of landmine victims reached to 330 since the end of 44-day war.

International community should force Armenia to provide landmine maps. pic.twitter.com/UT1Wlp3Xzj

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 6, 2023